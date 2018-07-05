Гороскоп на Івана Купала: що обіцяють зірки кожному із знаків зодіаку у наймістичніше свято

Одне з найбільш містичних свят обіцяє початок сприятливого періоду.

Вже цього тижня усі бажаючі зможуть відсвяткувати свято Івана Купала.

У ці дні Меркурій буде перебувати в зодіакальному знаку Лева, а Нептун — робити тригон до Сонця, пише "Главред".

Коли Івана Купала-2018

Ніч Івана Купала-2018 – як і в усі інші роки – відзначається в ніч з 6 липня на 7 липня. В цьому році – з п'ятниці на суботу.

Гороскоп на 6 і 7 липня-2018

6 липня закінчується перший з трьох негативних періодів цього місяця. Починаючи з 7 липня, можна планувати поїздки.

"У ці дні Меркурій буде перебувати в зодіакальному знаку Лева, що сприятиме подорожей. А Нептун — символ гармонії, вищої любові, естетики — буде робити тригон до Сонця. В цей час до вас можуть притягатися однодумці, люди, пов'язані з якоюсь ідеєю або чимось романтичним. Це дуже сприятливо для релігії, хрещення, прийняття духовного сану", – розповів "Главреду" астролог Влад Росс.

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Він також зазначив, що у період з 7 по 10 липня – більше всього підходить для одружень: "Вже з 10 липня і до кінця місяця Венера буде слабшати, тому шлюби, укладені в цей час, можуть бути складними".

Що обіцяють зірки кожного зі знаків Зодіаку на Івана Купала

Козеріг. Цей період благополучне у фінансовому плані. Однак, щоб домогтися прибутку, варто встановити самому собі чіткі дедлайни і дотримуватися їх.

Водолій. Представникам цього знаку теж буде везти з фінансами – однак тринькати кошти зараз не варто: тверезо плануйте покупки і утримайтеся від взяття в борг у друзів або кредиту в банку).

Риби. Не варто в цей період починати нових справ: шанс їх благополучного закінчення вкрай малий. Краще зосередитися на завершення старих проектів – саме вони можуть принести несподівано позитивні дивіденди.

Овен. Цей період є критичним для представників цього знака, так що їм варто максимально поберегтися. Їм потрібно постаратися не провокувати оточуючих на насильство і агресію, утриматися від бурхливої діяльності в цілому і особливо в темний час доби.

Телець. Можуть активізуватися робочі питання. До того ж варто звернути увагу на своє здоров'я: зайнятися спортом і/або влаштувати розвантажувальний день.

Близнюки. Висока імовірність незапланованих витрат. Однак для дорогих покупок зараз не найкращий час, так що краще дочекатися кінця місяця.

Рак. Це період рішучих дій: досить тягнути кота за хвіст – краще візьміть бика за роги. Нерішучість у цей період може обернутися втратами і провалами. Тим більше, що Ракам в цьому місяці взагалі менше інших варто думати про те, що у них щось може не вийти або піти не так.

Лев. Це період спаду активності: захочеться відлежатися і полінуватися. Якщо все-таки доведеться попрацювати – намагайтеся частіше робити перерви, щоб не перевтомлюватися. Щоб уникнути проблем зі здоров'ям – варто стежити за своїм харчуванням. Вечори краще проводити в компанії приємних вам людей.

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Діва. Варто дотримуватися здоровий режим харчування, адже в цей період у "зоні ризику" перебувають органи травлення і шлунок. Від алкоголю краще відмовитися, як і від будь-якого біоенергетичного лікування – зате можна виводити камені і шлаки, лікувати зуби й ноги.

Ваги. Цей період дуже сприятливий для справ романтичних: саме в цей час може спалахнути доленосний роман або представник знака остаточно вирішиться на пропозицію руки і серця. При цьому в спілкуванні варто вести себе скромніше, без зайвого хизування – це приверне до представників знаку корисних людей.

Скорпіон. У цей період варто зменшити свою емоційність, вести себе спокійніше. І бажано розділяти ділові відносини і дружні: при змішуванні такий "коктейль" ризикує обернутися "коктейлем Молотова".

Стрілець. На перший план вийдуть справи сердечні. Багатьом представникам знака може здатися, що оточуючі випробовують на міцність їх терпіння. Не варто з піною у рота відстоювати особисті інтереси, іноді поступки – найкраще рішення.