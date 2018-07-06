Мережу розлютило відео, як у центрі Києва "туристи" фотографувалися з російським прапором

На відео одна з дівчат говорить, що "русский мир" приветствуется везде".

У центрі Києва молоді люди фотографувалися з російським триколором та українським прапором.

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Про це повідомили користувачі у Facebook. На інцидент звернули увагу деякі кияни, які зробили зауваження й нагадали, що в країні йде війна з "русским миром".

На відео люди стверджують, що приїхали як туристи з Херсона. На запитання про війну в Україні вони не захотіли назвати Росію окупантом, мовляв, не розбираються в політиці.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв УНІАН, російська співачка Земфіра, яка раніше неодноразово виступала на підтримку Києва, розгнівала українських фанатів дивним вчинком. На музичному фестивалі в Мінську співачка розгорнула на сцені російський прапор.