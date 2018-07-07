Вибух міномета "Молот" на полігоні на Рівненщині: стало відомо про стан поранених військових (відео)

Під час інциденту загинули троє військовослужбовців, ще дев'ятеро були травмовані.

Жодному з бійців, поранених напередодні на Рівненському військовому полігоні, не стало гірше. Троє залишаються у тяжкому, але стабільному стані. Ще шестеро - у задовільному.

До хлопців уже приїхали родичі, з ними працюють психологи, а подекуди і слідчі. Поранень 9 військових зазнали від розриву міномета "Молот". Троє загинули. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.

Двоє закарпатців, один боєць з Дніпропетровщини, яких рятують у Львівському військовому шпиталі, досі у тяжкому стані в реанімації. Напередодні вони перенесли багатогодинні операції. Нейрохірурги, судинні хірурги та офтальмологи дістали із тіл поранених осколки, деякі з них були поблизу важливих органів і загрожували життю бійців. Тепер ця загроза минула. Але попереду ще тривале лікування.

"Оперативні втручання були на черепі, на головному мозку, в ділянках біля кровоносних судин, які є життєво важливими для організму. Декому з них будуть проведені ще інші оперативні втручання, бо є певні моменти, які ми не змогли і не показано зробити все в один момент", - каже начальник військово-медичного клінічного центру Західного регіону Іван Гайда.

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Офіцера та ще п'ятьох солдатів прооперували у військовому шпиталі у Рівному. З тіл дістали десятки осколків. Їхній стан задовільний. Та щонайменше тиждень вони ще пробудуть у стаціонарі. Родом військові із Ужгорода, Миколаївщини, Тернопільщини та Кропивницького. Найстаршому - 42, а наймолодшому 24 роки.

"Це поверхневі осколки, надбровна ділянка в одного, кінцівки, в одного там спина посічена осколками, десь в м'яких тканинах там є, в одного травматична ампутація мізинця", - говорить заступник керівника Рівненського військового госпіталю Валерій Чернобривець.

Уже сьогодні в шпиталі з ними працюють слідчі. Сподіваючись, що їхні свідчення допоможуть з'ясувати причини вибуху міномета "Молот". Від його розриву загинуло троє закарпатських військових. У Закарпатті та на Рівненщині сьогодні - день жалоби.

Як повідомляв УНІАН, під час навчань на Рівненському загальновійськовому полігоні загинули троє та отримали поранення дев’ятеро військовослужбовців. Трагедія сталася сьогодні о 5.55 під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою. Рішенням командувача Сухопутних військ ЗСУ навчання призупинено.

На Закарпатті субота, 7 липня, оголошена Днем жалоби через загибель трьох бійців-уродженців області на полігоні на Рівненщині.

Троє військовослужбовців 15 окремого гірсько-піхотного батальйону (один офіцер і двоє бійців), які загинули в ході навчань на Рівненському полігоні, родом із Закарпаття. Двоє із загиблих – мешканці Ужгорода, один – мешканець Перечинського району.