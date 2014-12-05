Число українців, які просять притулку в країнах ЄС зросло в 10 разів

Це майже в 10 разів перевищує аналогічний показник за весь 2013 рік, говориться в повідомленні управління верховного комісара (УВКБ) ООН у справах біженців, передає "ЄвроПравда".

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"У цьому році збільшилася кількість клопотань українців про надання притулку в Європейському союзі. Станом на кінець жовтня 8936 громадян України попросили міжнародного захисту в країнах ЄС. Це в 10 разів більше, ніж аналогічний показник за весь 2013 рік (885 осіб)", - йдеться в повідомленні.

Найбільше шукачів притулку прибуває з України в Польщу (1826 осіб), Німеччину (1607 осіб), Францію (1076 осіб) і Швецію (840 осіб).

Кількість громадян України, які виїхали за кордон, може бути набагато більша, ніж число тих, хто шукає притулок, оскільки багато українців звертаються за іншими формами легалізації свого перебування (дозвіл на проживання), пояснюють в УВКБ ООН.

"Понад 317 тис. громадян України подали заявки на отримання таких дозволів в Російській Федерації (222 тис.), Білорусі (60 тисяч), Польщі (23 тис.) та інших державах. Однак неможливо з'ясувати, покинули вони Україну через конфлікт або з інших причин", - наголошують в УВКБ ООН.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Польщі кількість українських шукачів статусу біженця зросла майже в 30 разів порівняно з 2013 роком.