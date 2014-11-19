Українці цього року отримають на 40% більше дозволів на проживання у Польщі, ніж торік

Про це кореспонденту УНІАН у Варшаві сказав директор Департаменту легалізації Польської адміністрації з питань іноземців (UDSC) Томаш Цитринович.

"Сама ситуація в Україні незначним чином вплинула на загальну картину", - сказав він.

Цитринович назвав головною причиною зростання кількості заявок і виданих дозволів на довгострокове перебування у Польщі зміну в травні цього року польського законодавства, яке робить вигіднішим отримання дозволів, ніж віз.

За словами Цитриновіча, новий закон про іноземців надає можливість отримання дозволів на перебування у Польщі навіть до 3 років, тоді як на підставі віз можна перебувати у країні від кількох місяців до року.

"Більш вигідно буде отримати довготривалий дозвіл та перебувати тут в економічних цілях (як правило, для роботи - УНІАН), ніж щороку отримувати довгострокові візи", - сказав він, зауваживши, що багато іноземців побачили цю можливість.

На думку представника UDSC, зафіксоване цього року різке збільшення кількості заявок буде короткочасним, а вже з наступного року їхня кількість буде зростати повільніше. "Думаю, що ця кількість буде збільшуватися, але повільно: у межах 10-20%", - сказав він.

За даними UDSC, з початку цього року до 18 листопада громадяни України отримали близько 16,5 тис. дозволів на перебування у Польщі порівняно з 11,8 тис. за весь минулий рік.

Цитринович зауважив, що загалом у Польщі постійно можуть перебувати щонайменше 80 тис. громадян України, половина з яких має дозвіл на перебування, а решта - візи чи дозволи у рамках малого прикордонного руху. Загалом, за його оцінкою, у 38-мільйонній Польщі постійно живуть близько 300 тис. іноземців, у тому числі громадяни інших держав Європейського Союзу.

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На думку Цитриновича, в найближчі роки громадяни України залишатимуться абсолютними лідерами серед усіх іноземців, які живуть у Польщі.

Як повідомляв УНІАН, за даними UDSC, станом на початок 2014 року дозвіл на перебування в Польщі на рік та більше мали 38 тис. громадян України з-поміж близько 120 тис. усіх іноземців, які мали такого типу документи.

Польща, яка традиційно видає українцям найбільше віз серед усіх 26 держав Шенгенської зони, торік видала громадянам України більше 720 тис. віз або на 12% більше, ніж у 2012 році.