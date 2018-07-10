Поліцейським, які знущалися над безхатьком у Харкові, загрожує 8 років в'язниці (відео)

19:24, 10 липня 2018
Суспільство
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За знущання над людиною колишнім поліцейським загрожує 8 років позбавлення волі \ УНІАН

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Відео, яке з'явилось у мережі, спричинило скандал: поліцейський спочатку дає чоловікові копняка, а потім б'є в обличчя. Ще двоє поліцейських не лиш спостерігають, а й підбурюють свого колегу.

Антигероями відео виявилися колишні міліціонери, які свого часу успішно пройшли переатестацію. Справою зайнялася прокуратура, йдеться у сюжеті ТСН.

За перевищення службових повноважень усім трьом загрожує 8 років за гратами.

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Теги: #Харків#поліцейські