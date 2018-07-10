Поліцейським, які знущалися над безхатьком у Харкові, загрожує 8 років в'язниці (відео)
19:24, 10 липня 2018Суспільство
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За перевищення службових повноважень усім трьом загрожує 8 років за гратами.
За знущання над людиною колишнім поліцейським загрожує 8 років позбавлення волі \ УНІАН
Трьох поліцейських, які знущалися над безпритульним у Харкові, таки звільнили з лав поліції.
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Відео, яке з'явилось у мережі, спричинило скандал: поліцейський спочатку дає чоловікові копняка, а потім б'є в обличчя. Ще двоє поліцейських не лиш спостерігають, а й підбурюють свого колегу.
Антигероями відео виявилися колишні міліціонери, які свого часу успішно пройшли переатестацію. Справою зайнялася прокуратура, йдеться у сюжеті ТСН.
За перевищення службових повноважень усім трьом загрожує 8 років за гратами.
Поліцейським, які знущалися над безхатьком у Харкові, загрожує 8 років за ґратами
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