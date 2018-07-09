Поліцейських, які знущалися над чоловіком у Харкові, відсторонили від службових обов'язків (відео)

У мережі з'явилось відео з харківського вокзалу, на якому поліцейські щосили б'ють чоловіка.

У мережі з'явилось відео, на якому поліцейський спочатку ногами, а потім і руками б'ють чоловіка. За цим спостерігають і підбурюють "колегу у погонах" ще двоє копів.

Потерпілий, якого службовці ображають словесно, слухняно виконує наказ - стояти і терпіти. ТСН випадок вже підтвердило керівництво поліцейських, мовляв, героїв відео встановили і проводять розслідування.

Постраждалий, то безхатько, його поки що знайти не вдалося. Відносно копів розпочато службове розслідування. Вони відсторонені від виконання обов'язків.