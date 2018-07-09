Поліцейських, які знущалися над чоловіком у Харкові, відсторонили від службових обов'язків (відео)

15:28, 09 липня 2018
Суспільство
630 0
На час розслідування поліцейських відсторонили \ фото УНІАН

У мережі з'явилось відео, на якому поліцейський спочатку ногами, а потім і руками б'ють чоловіка. За цим спостерігають і підбурюють "колегу у погонах" ще двоє копів.

Потерпілий, якого службовці ображають словесно, слухняно виконує наказ - стояти і терпіти. ТСН випадок вже підтвердило керівництво поліцейських, мовляв, героїв відео встановили і проводять розслідування. 

Постраждалий, то безхатько, його поки що знайти не вдалося. Відносно копів розпочато службове розслідування. Вони відсторонені від виконання обов'язків.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Харків#поліцейські