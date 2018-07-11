Солодка дата: сьогодні відзначається Всесвітній день шоколаду (відео)
11 липня любителі солодощів відзначають Всесвітній день шоколаду. Вважається, що першими шоколад навчилися робити ацтеки, вони називали його «їжею богів». Іспанські конкістадори охрестили ласощі «чорним золотом» і їли їх для зміцнення витривалості. У середньовіччя споживання шоколаду в Європі було доступно тільки аристократам.
У матері Терези була пристрасть до шоколаду. А мадам Помпадур була впевнена, що лише шоколад може розпалити вогонь пристрасті. Наукою встановлено, що в шоколаді є елементи, які сприяють відпочинку та психологічному відновленню.
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Темні сорти цієї смакоти стимулюють викид ендорфінів - гормонів щастя. Існує гіпотеза, що шоколад володіє «протираковим» ефектом та здатен сповільнити процеси старіння. У шоколаді міститься багато магнію, калію, кальцію, вітамінів групи В та заліза. Поїдання десерту знижує навантаження на серце, зміцнює м'язи і нервову систему, а його запах піднімає настрій та заспокоює.