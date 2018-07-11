Солодка дата: сьогодні відзначається Всесвітній день шоколаду (відео)

День шоколаду придумали та вперше відсвяткували французи в 1995 році.

11 липня любителі солодощів відзначають Всесвітній день шоколаду. Вважається, що першими шоколад навчилися робити ацтеки, вони називали його «їжею богів». Іспанські конкістадори охрестили ласощі «чорним золотом» і їли їх для зміцнення витривалості. У середньовіччя споживання шоколаду в Європі було доступно тільки аристократам.

У матері Терези була пристрасть до шоколаду. А мадам Помпадур була впевнена, що лише шоколад може розпалити вогонь пристрасті. Наукою встановлено, що в шоколаді є елементи, які сприяють відпочинку та психологічному відновленню.

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Темні сорти цієї смакоти стимулюють викид ендорфінів - гормонів щастя. Існує гіпотеза, що шоколад володіє «протираковим» ефектом та здатен сповільнити процеси старіння. У шоколаді міститься багато магнію, калію, кальцію, вітамінів групи В та заліза. Поїдання десерту знижує навантаження на серце, зміцнює м'язи і нервову систему, а його запах піднімає настрій та заспокоює.