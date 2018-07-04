Як боротися з тривожністю: Супрун дала поради українцям
Поганий настрій, порушення сну, надмірна чутливість до шуму або ж періодичне пришвидшення дихання та серцебиття. Зазвичай так, за словами в.о. глави МОЗ Уляни Супрун, проявляються симптоми тривожності.
Вона на своїй сторінці у Facebook розповіла, що мешканці великих міст переживають схожі симптоми майже кожного дня. Дослідження вказують, що вони мають на 21% вищий ризик появи тривожних розладів та на 39% - розладів настрою, ніж мешканці сільської місцевості.
Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я наголосила: відчувати тривогу час від часу - це нормально. Часто це захисна реакція організму на небезпечні ситуації та порушення зони комфорту. Більш того, додала Супрун, у певних випадках незначна тривожність може бути корисною.
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"Проте через постійне відчуття тривожності підвищується рівень гормону стресу кортизолу та артеріальний тиск, що з часом може збільшити ризики появи хвороб серця, розвитку інсульту та хвороб нирок. Крім цього, погіршується і ваша якість життя. Тому дуже важливо вміти протистояти цьому стану та навчитися його контролювати", - зазначила в.о. глави МОЗ.
Також вона дала кілька порад, які допоможуть боротись з тривожністю:
- найбільш потужною зброєю для контролю відчуття тривожності є прості фізичні вправи;
- відмовтесь від кофеїну та лікарських засобів та речовин, які можуть спричинити розвиток симптомів тривожності.
- вивчайте техніки глибокого дихання, медитації та покращення усвідомленості, а також практики, які дозволяють знизити тонус м‘язів та посилити відчуття спокою;
- намагайтесь лягати спати і прокидатись в однаковий час. Щоб покращити якість сну, не користуйтеся електронними пристроями, уникайте переїдання, вживання кофеїну та алкоголю перед сном;
- якщо відчуття тривожності триває більше 6 місяців - обов‘язково проконсультуйтеся з лікарем.
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