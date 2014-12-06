Станиця Луганська та навколишні села залишилися без води, тепла і світла

Голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявляє, що ні перемир'я чи навіть режиму тимчасового припинення вогню в Луганській області не спостерігається. Через обстріл 5 грудня в Станично-Луганському районі загинули 2 мирних жителя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Москаля, терористи минулої доби продовжували обстрілювати контрольовану Україною територію, включаючи населені пункти Кримське, Золоте, Чорнухине, Попасна, Станиця Луганська, Валуйське.

"Найскладніша ситуація залишається в Станично-Луганському районі. Вчора увечері бойовики перебили високовольтну лінію електропередач на нейтральній території, знеструмивши райцентр і кілька сусідніх сіл. В результаті зупинилися опалювальні котли, в кількох мікрорайонах у центральній системі опалення замерзнула вода, полопалися труби. Станом на ранок райцентр залишається і без світла, і без центральної води, і без газу", - наголосив Москаль.

Ремонтні бригади намагаються оцінити масштаби пошкоджень і можливість відновлення електроенергії. Якщо впродовж дня подати світло не вдасться, система центрального опалення повністю замерзне. На 10-ту ранку в Станиці було 10 градусів морозу.

Читайте такожЗа добу бойовики 45 разів обстріляли позиції українських військовихТакож пізно вночі бойовики обстріляли районний центр і околиці з систем залпового вогню "Град" і самохідних артилерійських установок. В результаті в селищі Валуйське (поблизу Станиці) за ніч повністю зруйновано більш як десять житлових будинків. Зараз рятувальні служби розбирають завали і шукають постраждалих. Станом на ранок вже підтверджена загибель двох мирних жителів.