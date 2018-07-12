У лікарні на Дніпропетровщині прокоментували смерть колишнього АТОшника, який голодував на знак протесту

Як повідомили в лікарні, з 27 червня, тобто з моменту шпиталізації до закладу, хворий отримував лікування.

Учасник бойових дій на Донбасі Володимир Близнюк, який помер у лікарні Кривого Рогу, отримував лікування за рахунок бюджетних коштів, а також доброчинної та гуманітарної допомоги.

Про це повідомили у відповіді на інформаційний запит з КП "Криворізька міська лікарня №16" Криворізької міськради, отриманій 12 липня, передає "Радіо Свобода".

За даними лікарні, це складало понад 65 гривень на добу, які передбачені бюджетом. Загалом витрачена сума склала понад п’ять тисяч гривень, поінформували в лікарні.

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"Особистих коштів хворий на медикаменти та обстеження не витрачав", – йдеться у відповіді.

Як повідомили в лікарні, з 27 червня, тобто з моменту шпиталізації до закладу, хворий отримував лікування, а з 29 червня "після розмови з лікарями та їхніх роз’яснень" – харчування.

За даними лікарні, попри "інтенсивну терапію, спрямовану на корекцію діяльності життєво важливих органів і систем", хвороба прогресувала, і 8 липня пацієнт помер.

Як зазначили в лікарні, судово-медичний розтин, здійснений 10 липня, повністю підтвердив діагноз, поставлений у лікарні. З етичних міркувань журналісти не оприлюднили вказаний діагноз.

Як повідомляв УНІАН, у Кривому Розі в 16-й лікарні помер демобілізований боєць АТО Володимир Близнюк. До демобілізації він воював у складі 17-ї танкової бригади.

Перебуваючи в лікарні, АТОшник оголошував голодування, стверджуючи, що в медустанові його не забезпечують необхідними ліками. "Горіть у пеклі!" - написав він у листі до в. о. глави МОЗ та головного лікаря. Медики назвали цю заяву провокацією, а боєць отримав все необхідне.