П'ятниця, 13-е: чим небезпечний "день відьом" і чого слід уникати в цю дату

Прийнято вважати, що в цей день слід бути особливо обережним, адже людину підстерігають невдачі і неприємності.

Вже завтра настає один з найбільш містичних і оточених забобонами днів у році - п'ятниця, 13-е або, як його ще називають, "день відьом". У цьому році цей день стане по-справжньому особливим, так як на нас чекає ще й унікальне природне явище - сонячне затемнення.

Вірити чи не вірити забобонам, що оточує цю дату, - особиста справа кожного. Ми розповімо, чому цей день в народі традиційно вважається поганим.

Чому п'ятниця, 13-е – поганий день?

Деякі дослідники вважають, що це марновірство бере початок з часів Середньовіччя і пов'язане з прокляттям тамплієрів.

Тамплієри, або Бідні Лицарі Христа і Храму Соломона , — орден, заснований в 1119 році невеликою групою лицарів, який займався лихварством і був дуже багатий.

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У 1307 році, саме 13-го числа в п'ятницю, французький монарх Філіп IV вирішив покращити за рахунок тамплієрів своє фінансове становище і наказав заарештувати членів ордену за звинуваченням у єресі. Лицарі були піддані тортурам та вбиті. Згідно з переказами, магістр ордена прокляв присутніх на страті.

У християнській культурі те, що число 13 вважається нещасливим пов'язують з тим, що під час таємної вечері Юда сидів за столом тринадцятим, а Христа після його зради розіп'яли саме в п'ятницю.

За найбільш старими повір'ями, в п'ятницю 13-го завжди на шабаш зліталися 12 відьом, збиралися упирі та інша нечисть, а у розпал веселощів, коли сходить повний місяць, тринадцятим з'являвся сам Сатана.

Прикмети і забобони

Прийнято вважати, що в цей день слід бути особливо обережним, так як людини підстерігають невдачі і неприємності. Вважається, що краще в цей день взагалі не виходити зайвий раз з дому.

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В п'ятницю 13-е не рекомендується укладати угоди і святкувати весілля. Також вважається, що у цей день не варто лягати в лікарню або на операцію; водити авто і взагалі вирушати в далеку дорогу; приймати відповідальні рішення (в тому числі стосовно роботи) і позичати великі суми грошей. За деякими повір'ями, у цей день не варто митися, фарбувати волосся в баклажановий і рудий відтінки, а також стригти нігті; йдучи з роботи – озиратися; надягати одяг коричневого або рудого кольору; веселитися; садити рослини; вимовляти слова "свиня" і "чорт"; перед сном довго дивитися в дзеркало; стояти під сходами; а також відкривати вдома парасольку, якщо потрапив під дощ.

Прогноз астролога на п'ятницю, 13-е

Астролог Павло Глоба зазначає, що часткове сонячне затемнення у п'ятницю, 13 справді може спричинити певні проблеми. У цей день не рекомендується робити якихось серйозних справ, слід уникати конфліктів, не провокувати їх, бути обережними на дорогах.

«Це загальні рекомендації. Нічого страшного в цьому немає, поберегтися нікому не заважає, але говорити, що комусь пощастить, а комусь ні – абсолютна профанація. Точно так же людей лякали кінцем світу, але ці страшилки не мають під собою ніяких підстав», – сказав він.

П'ятниця, 13-е в кіно

Загальне божевілля на цій даті послужило причиною для створення серії фільмів "П'ятниця, 13-е" про серійного вбивцю у хокейній масці Джейсона Вурхізе, який оживає в день своєї смерті, в п'ятницю 13-го, і починає мститися всім. Всього було знято 12 фільмів серії.

Крім того, для створення атмосфери рекомендуємо переглянути такі фільми:

"Темні води"

Єсімі та її 5-річна дочка Ікуко живуть в похмурому багатоквартирному будинку. Їх постійно переслідують темна вода, яка капає зі стелі і сочиться зі стін, і червона сумка, яка належала дівчинці, але зник за дивних обставин 2 роки тому.

"Будинок воскових фігур"

Автомобіль ламається, і компанії молодих людей доводиться звернутися за допомогою до мешканців маленького занедбаного містечка. Головною визначною пам'яткою цієї місцевості, безумовно, є будинок з великою кількістю дуже вже реалістичних воскових фігур. Страх неминуче наздоганяє незваних гостей, коли вони дізнаються, що дехто хоче розширити свою колекцію, заповнивши все місто трупами убитих ними випадкових приїжджих, і покривши їх тіла воском. Друзям доведеться знайти вихід з положення, якщо вони не хочуть опинитися постійними експонатами Будинку воскових фігур.

"Сонна Лощина"

Нью-Йорк, 1799 рік. Ікабода Крейна, молодого констебля, відправляють в містечко Сонна лощина для розслідування загадкових вбивств. Всі жертви, як повідомляє місцеве населення, гинуть від меча вершника без голови.

Всі вони обезголовлені, а голови зникли. Крейну доводиться переконатися, що це не легенда, а страшна правда. Стає очевидно, що вбивця приходить з того світу, що в злочинах замішані відьми і інша нечисть. Вершника не можна убити кулею, всіх смільчаків він перемагає в сутичках. Але які мотиви лиходійств?

Як повідомляв УНІАН, сонячне затемнення в п'ятницю, 13 липня-2018 відкриває коридор затемнень, який завершиться лише через два тижні – місячним затемненням 27 липня 2018. Вплив затемнення в першу чергу відчують ті, хто народився в період з 10 по 16 липня, а також люди, народжені під знаком Козерога.