Сонячне затемнення 13 липня: хто в зоні ризику та на які знаки зодіаку вплине найбільше

У зоні особливого ризику майбутнього затемнення – чотири знака зодіаку, попередили астрологи.

Сонячне затемнення 13 липня-2018 відкриває коридор затемнень, який завершиться лише через два тижні – місячним затемненням 27 липня 2018. Сонячне затемнення розпочнеться 13 липня, тобто в цю п'ятницю, 6:02 за київським часом.

Щоправда, українці спостерігати його не зможуть: це сонячне затемнення буде видно лише в Тасманії, частково в Австралії та Новій Зеландії (на півдні цих країн) і ще у східній частині Антарктиди, пише "Главред".

Сонячне затемнення 13 липня 2018: чим загрожує

Під час сонячного затемнення люди часто скаржаться на головні і серцеві болі, зміна тиску, а також загострення хронічних захворювань. Людям, які знають за собою подібні слабкості, варто підготуватися до цього заздалегідь: провести потрібні процедури і запастися необхідними ліками.

Читайте такожУдача посміхнеться Ракам, а Близнюків чекають неприємності у подорожах: що обіцяють зірки кожному знаку зодіаку в липні

В дні затемнень – будь – традиційно не варто починати нові проекти, затівати масштабні справи і планувати подорожі.

У цей час потрібно стежити за власними емоціями – не виплескувати їх через край, не влаштовувати сварок і чвар. А головне пам'ятати: "Щоб знайти спільну мову потрібно трохи прикусити язика", тому варто стежити за тим, що і кому говориш.

Сонячне затемнення 13 липня 2018: у яких знаках і хто в зоні ризику

Сонячне затемнення 13 липня буде перебувати в сузір'ї Близнюків в проекції на зодіакальний Рак. Саме тому, на думку астрологів, саме Раки найбільше будуть піддані впливу цього затемнення.

Крім того, в зоні ризику знаходяться Козеріг, Лев і Водолій.

Цим чотирьом знакам не радять ділитися своїми планами з оточуючими, та й взагалі краще уникати зайвого спілкування в ці дні. Їм радять будувати плани (ідеї будуть вирувати в їх головах) – а от з їх реалізацією краще почекати до кращих часів (особливо це стосується фінансових питань).

Сонячне затемнення 2018 що робити

Астрологи рекомендують всім знакам Зодіаку провести день сонячного затемнення 13 липня-2018 в спокійній обстановці і серед позитивних людей, по можливості займаючись улюбленою справою.

Також в цей період краще зайнятися довгостроковим плануванням. І всі свої плани записувати – щоб візуалізувати свої мрії.

Як повідомляв УНІАН, жителів Землі чекає цілий "коридор затемнень", який триватиме місяць, і ознаменує початок непростого періоду в житті людей. Вплив затемнення в першу чергу відчують ті, хто народився в період з 10 по 16 липня, а також люди, народжені під знаком Козерога.