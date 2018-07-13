"Стан здоров'я залишається вкрай складним": Чийгоз про голодування Балуха

Український активіст Володимир Балух перебуває в камері СІЗО Сімферополя, де є понад 10 в'язнів.

Український активіст Володимир Балух, який був засуджений в окупованому Криму, продовжує перебувати в загальній камері сімферопольського СІЗО. Це погано позначається на його здоров'ї у зв'язку з голодуванням, яке він тримає понад 115 днів.

Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, передають "Крим.Реалії".

"Зараз він перебуває в загальній камері, де понад 10 ув'язнених, і йому дуже складно – збивається режим. Це істотно ускладнює його спокій. З огляду на голодування, яке він продовжує тримати, йому бажаніше більш спокійна обстановка. Стан здоров'я залишається вкрай складним", – сказав Чийгоз.

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Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року.

Нагадаємо, в Криму до 5 років колонії засудили українського політв'язня Володимира Балуха у справі про нібито побиття Валерія Ткаченка, начальника ізолятора тимчасового тримання в с. Роздольне. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

Раніше Володимира Балуха засудили в Криму до 3 років і 7 місяців колонії-поселення за звинуваченням у нібито незаконному зберіганні боєприпасів. Правозахисники вважають, що його репресували за проукраїнську позицію, зокрема за прапор України, який було вивішено на його подвір'ї. Згодом суд скоротив вирок на 2 місяці, виключивши з обвинувачення пункт про придбання боєприпасів.