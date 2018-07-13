Поліція почала розслідування ДТП за участю авто нардепа Пинзеника

Також поліція відкрила провадження за фактом хуліганських дій, вчинених по відношенню до авто нардепа

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП за участю автомобіля нардепа Павла Пинзеника в урядовому кварталі столиці.

Як повідомли у відділі комунікації поліції Києва, також поліція відкрила провадження за фактом хуліганських дій, вчинених по відношенню до авто нардепа.

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"Попередньо встановлено, що рух машини «Toyota Land Cruiser» заблокували кілька десятків осіб. Вони чинили хуліганські дії та розбили заднє скло іномарки. У результаті один із чоловіків отримав травму ноги, після чого його доставили до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Також у поліції зазначили, що затримали одного з протестувальників, якого "обґрунтовано підозрюють у пошкодженні автомобіля", у порядку ст.208 КПК України. Ним виявився киянин 1991 року народження.

Розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня у центрі Києва позашляховик народного депутата Павла Пинзеника наїхав на одного з учасників акції власників машин на єврономерах, які блокували проїзд біля Верховної Ради.