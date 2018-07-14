Голові РГА на Закарпатті Олефіру оголошено підозру у вчиненні смертельної ДТП - прокуратура (відео)

Наразі готується клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор Закарпатської області оголосив про підозру голові Перечинської райдержадміністрації Віктору Олефіру у вчиненні смертельної ДТП.

Про це йдеться в повідомленні на сайті прокуратури Закарпатської області.

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"Прокурор Закарпатської області щойно оголосив про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого) голові Перечинської РДА, який вночі, 13 липня, скоїв наїзд на двох місцевих жінок. Одна жінка від отриманих травм загинула в лікарні, інша перебуває у тяжкому стані", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що наразі готується клопотання щодо обрання Олефіру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня близько 22.30 голова Перечинської РДА Віктор Олефір, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля Jeep Cherokee, скоїв у Перечині наїзд на двох жительок міста. Жінка віком 56 років померла від отриманих травм в лікарні, іншу потерпілу, віком 71 рік, продовжують рятувати лікарі.

Водія було затримано, автомобіль поміщено на спецмайданчик поліції.