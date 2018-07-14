На Закарпатті п’яний голова РДА на авто з "євробляхами" збив двох жінок, одна з них померла (фото)

Поліція розпочала розслідування, Олефіра затримано.

У місті Перечин на вул. Жовтневій голова районної державної адміністрації Віктор Олефір у нетверезому стані збив двох жінок, одна з яких померла.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Закарпатської області.

«Учора, 13 липня, о 22.37 в поліцію надійшло повідомлення від громадян про те, що в місті Перечин на вул.Жовтневій автомобіль збив жінку, а водій може перебувати в стані алкогольного сп'яніння. Прибувши на місце пригоди, слідчо-оперативна група Перечинського відділення поліції встановила, що наїзд на двох жінок скоїв голова Перечинської районної державної адміністрації, мешканець Перечинського району. Керував він джипом марки «Черокі» іноземної реєстрації. Потерпілих – двох жительок міста Перечин віком 71 та 56 років «швидка» доставила в реанімацію районної лікарні. На жаль, молодша жінка померла від отриманих травм. За життя другої борються лікарі», - йдеться в повідомленні.

Згідно з висновком Закарпатського обласного наркологічного диспансеру, водій позашляховика перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Водія затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Автомобіль поміщено на спецмайданчик поліції.

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