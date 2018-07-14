Приставив ніж до горла: на Прикарпатті затримали нелегала, який примушував українку до одруження (відео)

Жінка каже, що поки залицявся в цей період був неперевершений, але коли почали зустрічатися, став поводитися жахливо, ставився до неї як до речі.

Омер - етнічний турок, громадянин Німеччини, до України приїхав як турист. З Наталею познайомився у жовтні і одразу почав залицятися.

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Навесні за порушення терміну перебування в Україні його депортували, але він вкрав документи свого брата-близнюка, повернувся до коханої і, приставивши до горла ніж, вимагав вийти за нього заміж, йдеться у сюжеті ТСН. Довелось втрутитись спецпризначенцям.

Чоловіка, який взяв жінку у заручниці, знешкоджують за лічені секунди, але цьому передували 8-годинні перемовини.

Жінка каже, що поки залицявся в цей період був неперевершений, але коли почали зустрічатися, став поводитися жахливо, ставився до неї як до речі. Вона каже, що чоловік пропонував їй їхати разом з ним до Німеччини. За словами жінки, чоловік бив її і її дітей. Потерпілій вдалося відправити дітей до сусідки, яка й викликала поліцію.

Наразі у жінки шок і числені зсадини. Кривдник жінки у СІЗО. Йому загрожує від 5 до 8 років за гратами.