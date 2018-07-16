У 46-му Об'єднаному центрі забезпечення виявили нестачу 200 тонн пального - Міноборони

У роботі розташованого в Одесі 46-го Об'єднаного центру забезпечення виявлено численні зловживання.

У роботі розташованого в Одесі 46-го Об'єднаного центру забезпечення виявлено численні зловживання.

Як повідомляє прес-центр Міністерства оборони України, сьогодні, 16 липня, під час робочої поїздки до Одеського гарнізону міністр оборони України Степан Полторак відвідав 46-й Об'єднаний центр забезпечення, де заслухав попередні результати роботи комплексної комісії за фактами порушень і зловживань керівництвом центру.

Як з'ясувалося, комплексною комісією, яка була направлена для перевірки 46-го Об'єднаного центру забезпечення (Одеса), встановлено численні порушення і зловживання, які завдали державі збитків у великих розмірах.

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«Полторак доручив голові комплексної комісії в найкоротші терміни підготувати матеріали за результатами перевірки і передати їх у правоохоронні органи з метою відкриття кримінального провадження», - наголосили у відомстві.

За даними радника міністра оборони Юрія Бірюкова, виявлено, зокрема, нестачу 200 тонн пального.

«Прапорщика (відповідальна особа - УНІАН) так і не знайшли, і 200 тонн пального так і не знайшли. Прапорщик уже в розшуку... Сьогодні на 46-у базу прибув Степан Полторак, заслухав попередні матеріали інспекції від Дмитра Марченка. Завтра акт перевірки буде передаватися до військової прокуратури», - написав Бірюков на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що начальник 46-го Об'єднаного центру забезпечення Євген Король досі перебуває на лікарняному, на який пішов разом зі своїми заступниками «на тлі приїзду комісії з Києва».

«Король Сергій Миколайович - колишній керівник Одеської філії концерну «Військторгсервіс», звільнений рік тому на тлі арештів його заступника по хабарах за ринок «7-й кілометр». Це як - однофамільці, так? Збіг?», - висловив здивування Бірюков.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в Одеському гарнізоні розпочато перевірку у зв'язку з порушеннями правил прийому на склади продовольства для військовослужбовців.

Перевірку проводить заступник міністра оборони Олег Шевчук і комплексна комісія Міноборони. Перевірка проводиться на підставі інформації про неналежне виконання правил прийому продовольчої продукції на склади 46-го Об'єднаного центру забезпечення, розташованого в Одесі, і про інші порушення. Члени комплексної комісії опечатали продовольчі, речові склади, сховища пально-мастильних матеріалів і перевірили відповідну документацію.

За інформацією радника міністра оборони Юрія Бірюкова, керівник 46-го Об'єднаного центру забезпечення Євген Король пішов на лікарняний.

Нагадаємо, 25 листопада 2016 року при одержанні хабара в розмірі 75 тис. дол. було затримано двох співробітників філії держпідприємства Міністерства оборони України. Посадові особи за продовження договорів оренди контейнерів держпідприємства, розташованих на промринку «7-й кілометр» планували отримати близько 1 млн дол.

У січні 2017 року за поданням військової прокуратури Одеського гарнізону міністру оборони України із займаних посад було звільнено генерального директора концерну «Військторгсервіс» та начальника філії «Одеське управління військової торгівлі».

У липні 2017 року прокуратура спрямувала до суду обвинувальний акт стосовно завідувача ділянки і фахівця з фінансово-економічної безпеки філії «Одеське управління військової торгівлі» концерну «Військторгсервіс».