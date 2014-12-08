Майже 60% росіян погано ставляться до України - дослідження
14:51, 08 грудня 2014Суспільство
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59% жителів РФ в опитуванні "Ставлення росіян до інших країн" вказали, що погано ставляться до України, добре – 28%.
28% росіян ставляться до України добре / telegraf.com.ua
Про це зазначено в опитуванні, проведеному російським "Левада-центром", передає ТВі.
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За даними соціологів, із початку року суттєво змінилася думка росіян і про США, і про Європейський Союз. Якщо в січні про добре ставлення до США говорили 43% росіян, то зараз – 18.
До ЄС негативно ставляться 63% опитаних, на початку року таких було удвічі менше.
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