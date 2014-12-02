Росіяни почали удвічі більше обмежувати себе в харчуванні - опитування

Про це свідчить опитування російського Дослідницького холдингу «Ромір», результати якого є у розпорядженні УНІАН.

Наголошується, що за два роки з моменту проведення аналогічного опитування кількість росіян, готових відмовити собі в споживанні деяких продуктів харчування, збільшилася більш ніж у два рази. У півтора раза збільшилася частка сімей, яким у боротьбі із зростанням цін доводиться перерозподіляти бюджет на користь купівлі їжі й найнеобхіднішого.

Зокрема, відповідаючи на запитання, як росіяни справляються із зростанням цін, 32% респондентів відповіли: «доводиться перерозподіляти сімейний бюджет на користь продуктів і найнеобхідніших товарів» (у 2012 році – було 20%). 19% - вказали, що змушені відмовляти собі в деяких продуктах харчування (у 2012 році – 8%), 19% - «доводиться відмовитися від дорогих покупок» (у 2012 – 27%), 17% респондентів зазначили, що їм доводиться рідше купувати одяг і витрачати на розваги (у 2012 – 23%).

Читайте такожМайже 30% росіян через дефіцит і зростання цін вже запаслися гречкоюПри цьому майже вдвічі знизилася кількість тих, хто оцінює свій доход як достатній, щоб не економити ні на чому. У 2014 році лише 7% респондентів відповіли, що не відмовляють собі ні в яких витратах, у 2012 році частка таких відповідей становила 15%.

В опитуванні взяли участь 1500 респондентів від 18 до 60 років і старші, що проживають як у містах, так і в сільській місцевості. Опитування проводилося в усіх федеральних округах. Вибірка репрезентує доросле населення Росії.

Рівень життя в РФ почав різко падати після запровадження країнами Заходу санкцій у відносини Росії за вторгнення до України і після зниження світових цін на нафту.