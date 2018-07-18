У Мережі показали "постапокаліптичні" фото з місця проведення "Казантипу" в Криму
20:41, 18 липня 2018Суспільство
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В Поповці, де проводився фестиваль, практично немає людей, а залишки декорацій нагадують сюжет постапокаліптичних фільмів.
На пляжі практично немає людей / фото RoksolanaToday&Крим
У Мережі показали фотографії з місця проведення колись популярного фестивалю «Казантип», який після окупації Криму був скасований.
Судячи з опублікованих на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter фотографій, в Поповці, де проводився фестиваль, практично немає людей, а залишки декорацій нагадують сюжет постапокаліптичних фільмів.
«І на уламках Казантипу напишуть просто - Кін Дза Дза...», – пише блогер.
фото RoksolanaToday&Крим
фото RoksolanaToday&Крим
фото RoksolanaToday&Крим
І на уламках Казантипу напишуть просто-— RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 18 липня 2018 р.
Кін Дза Дза... pic.twitter.com/2iuSUJiiHH
Поповка, Казантип— RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 18 липня 2018 р.
майже так само показово як Ж. Д. вокзали в Криму
вокзали без поїздів
республіки без щастя pic.twitter.com/UUSAC54OF7
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