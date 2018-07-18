У Мережі показали "постапокаліптичні" фото з місця проведення "Казантипу" в Криму

В Поповці, де проводився фестиваль, практично немає людей, а залишки декорацій нагадують сюжет постапокаліптичних фільмів.

У Мережі показали фотографії з місця проведення колись популярного фестивалю «Казантип», який після окупації Криму був скасований.

Судячи з опублікованих на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter фотографій, в Поповці, де проводився фестиваль, практично немає людей, а залишки декорацій нагадують сюжет постапокаліптичних фільмів.

«І на уламках Казантипу напишуть просто - Кін Дза Дза...», – пише блогер.

І на уламках Казантипу напишуть просто-

Кін Дза Дза... pic.twitter.com/2iuSUJiiHH — RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 18 липня 2018 р.