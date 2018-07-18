У Мережі показали "постапокаліптичні" фото з місця проведення "Казантипу" в Криму

20:41, 18 липня 2018
Суспільство
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На пляжі практично немає людей / фото RoksolanaToday&Крим

Судячи з опублікованих на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter фотографій, в Поповці, де проводився фестиваль, практично немає людей, а залишки декорацій нагадують сюжет постапокаліптичних фільмів.

«І на уламках Казантипу напишуть просто - Кін Дза Дза...», – пише блогер.

фото RoksolanaToday&Крим
фото RoksolanaToday&Крим
фото RoksolanaToday&Крим

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Теги: #Крим#окупація