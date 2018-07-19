"Ми завжди були дисидентами" - Роговцева розповіла, як вона і інші актори співали Гімн України на кухні

Вона зазначає, що завжди були інакодумці, але це було на кухні і пошепки, а повним голосом були дисиденти-шістдесятники.

"Ми завжди були інакодумці, просто це було на кухні. За столом Іван Миколайчук [культовий український актор 1960-1980-х] зі Степанковим [Кость Степанков, знаменитий український актор і кінорежисер] співали Гімн України пошепки".

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Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" розповіла Ада Роговцева, легенда української театральної сцени і кінозірка.

"І ось завжди це було в нас, пошепки ми завжди були націоналістами, пошепки - антикомуністами, ми завжди були дисидентами. І це наш гріх. Тому що в повний голос були [дисиденти-шістдесятники] Василь Стус, Алла Горська, Іван Дзюба, Степан Хмара. А ми - осторонь, і це гріх. Його потрібно спокутувати, і я намагаюся", - зазначила Роговцева.

Видання зазначає, що вона однією з перших вирушила на прифронтові території і з тих пір, за її власним визнанням, майже не виходить з автобуса, який возить групу акторів-ентузіастів з виставами по містах на лінії розмежування, збираючи кошти на військові шпиталі і лікування поранених.

Крім того, актриса згадує, що їй у радянський час жилося легше, ніж іншим. "Я була за кордоном, мене брали в делегації. Але у мене ніколи нічого не було. Якось ми були з Люсечкою Гурченко [радянська кінозірка] у Польщі, я купувала речі чоловікові, батькові, всім-всім. А вона мені каже: ти що, з глузду з'їхала? Це ж ти артистка, а не вони. Собі купуй. Люсечка не могла зрозуміти, що це вона актриса, а я - сестра, мама, баба", - поділилася спогадами Ада Роговцева.

Повну версію інтерв'ю Ади Роговцевої читайте у новому номері журналу "Новое время" від 19 липня 2018 року.