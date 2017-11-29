Ада Роговцева: заробітки у Росії - це вибір між грошима та гідністю (відео)

Легенда українського театру й кіно Ада Роговцева напередодні творчого вечора з нагоди свого 80-річчя влаштувала прес-конференцію. Вона закликала українців відкрити серце, ділитися добром, допомагати пораненим і військовим хоча б розмовою, і попри все - не піддаватися відчаю, любити одне одного, діяти і триматися, передає ТСН.

Заробітки в Росії - завжди вибір між грошима та совістю й гідністю, зазначила акторка про своїх колег. Роговцева відома своєю патріотичною позицією та допомогою українським бійцям. Усі роки війни вона регулярно буває в зоні АТО з виступами та концертами, передає кошти і для поранених у шпиталі.

Її ювілейний творчий вечір відбудеться вже цієї п'ятниці. На прес-конференції був присутній міністр культури України Євген Нищук, а раніше акторку привітав президент Петро Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, у вересні акторку нагородили премією Олександра Довженка.