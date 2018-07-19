У Києві колишнього нардепа закидали яйцями за "зв'язки з Медведчуком" (фото)

До серйозної бійки справа не дійшла.

Колишнього нардепа, лідера "Патріотичної партії" Миколу Габера закидали яйцями у Києві через підозри у зв'язках з проросійським політиком Віктором Медведчуком.

Габер виступив одним з організаторів "Форуму патріотичних сил" в Українському домі, передає LB.ua.

Перед початком заходу в Український дім з'явилися представники праворадикальних організацій, таких як С14, "Ветеранське братство" та інших. Вони влаштували полеміку з організаторами форуму, серед яких впізнали також Наталію Миролюб, яка певний час очолювала бориспільську організацію "Українського вибору".

Під час перепалки Габер заявив, що він був на Майдані і тих праворадикалів, що прийшли в Український дім, він там не бачив. Після цього у нього полетіли яйця. До серйозної бійки справа не дійшла.

Також у ході конфлікту постраждала літня жінка, яку облили зеленкою.

У підсумку форум, на якому 500 делегатів (за твердженням організаторів) планували створити новий "суспільно-політичний рух патріотичних сил", не відбувся. Організатори звинуватили у цьому "найнятих Порошенком "тітушок".

Нагадаємо, що Габер був депутатом Верховної Ради третього скликання (1998-2002 роки), він представляв Прогресивну соціалістичну партію України.