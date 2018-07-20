У Чернігові чоловіка прив'язали до стовпа, на груди прикріпили табличку "Я ватник" (відео)

13:48, 20 липня 2018
Суспільство
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Патрульні відв'язали чоловіка / фото facebook.com/TarnavskyiOleksandr

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Чоловік, який транслює усе це у Facebook, заявляє, що прив'язаний нібито зруйнував пам'ятник Героям Небесної Сотні, а також є педофілом, і сидів у в'язниці, передає "Громадське". 

Поліція повідомила, що на місці присутні патрульні і "ситуація під контролем". Проте на стрімі видно, що ніхто не намагається допомогти прив'язаному.

На запитання, чому поліція не перешкоджає тому, що відбувається — черговий сказав "Я не можу сказати, я не на місці".

Пізніше на відео з'явилися патрульні, які відв'язали чоловіка, та повели його кудись.

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Теги: #Чернігів