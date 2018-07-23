Окупований Крим спостигла нова катастрофа (фоторепортаж)

Великі скупчення сміття можна побачити майже в кожному районі окупованого Сімферополя.

В окупованому Сімферополі послуги з вивезення сміття дорожчають, а сміттєвих звалищ стає дедалі більше.

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Ситуація зі збором відходів у Сімферополі значно ускладнилася минулого року після того, як полігон твердих побутових відходів у Кам'янці (Сімферопольський район) закрили на рекультивацію, передає "Крим.Реалії".

Тепер всі відходи із Сімферополя та прилеглих населених пунктів звозять на полігон у селі Тургенєве (Білогірський район). Кожен раз сміттєвози долають понад 100 кілометрів (туди і назад). Це ускладнило санітарну ситуацію в окупованому Сімферополі – постійно з'являються звалища, а міські контейнери завалюють будівельним сміттям.

Раніше в мережі показали, як курортні міста в анексованому Криму потопають у смітті. Гори мішків валяються на вулицях міст.