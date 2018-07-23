У Києві 70 поранених ветеранів АТО взяли участь у відборі до марафону морської піхоти США, дев'ять із них представлятимуть Україну

Марафон морської піхоти США - один із найбільших марафонів. Там зустрічаються та біжать військові, ветерани, члени родин загиблих та їхні друзі з усього світу.

70 ветеранів АТО, які отримали поранення, каліцтва, контузії або захворювання, 20 липня взяли участь у відборі до складу Національної команди ветеранів АТО, яка візьме участь у Марафоні морської піхоти в США. Відбір відбувся у Києві на стадіоні Центрального спортивного клубу Збройних сил України.

Як повідомляє адміністрація президента України, дев'ять із них пройшли відбір та представлятимуть нашу країну.

Марафон морської піхоти США - один з найбільших Марафонів. Його можна назвати «Народним марафоном», адже там зустрічаються та біжать військові, ветерани, родини загиблих та їх друзі зі всього світу. Дистанцію повного Марафону долають понад 30 тисяч людей, а на дистанції 10 км зазвичай понад 10 тисяч спортсменів.

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Захід, в якому Україна бере участь вже третій рік поспіль, відбудеться наприкінці жовтня у Вашингтоні. У 2016 році тільки 4 ветерани АТО бігли дистанцію 10 кілометрів. У 2017 році кількість ветеранів збільшилась до 9 осіб, вони долали 2 дистанції - 10 та 42 кілометри. Українських ветеранів запрошує взяти участь благодійна міжнародна організація Allied Forces Foundation.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі через скальпелі інтернаціональної команди лікарів пройшли понад 30 осіб, які отримали в АТО ушкодження, після яких потребували пластичних операцій.