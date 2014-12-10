Силовики вилучили у бойовиків контрабандний алкоголь і сигарети на 1 млн гривень

Як повідомляє INSIDER, про це заявила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

За її словами, бойовики мали на меті продати ці вироби на території України, спрямувавши виручені кошти на фінансування тероризму.

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"В рамках АТО спільно з прикордонниками та бійцями батальйону "Айдар" СБУ перекрило черговий канал фінансування терористів. Неподалік від міста Щастя затримано 2 вантажівки без супроводжуючих документів, які намагалися завезти на територію України алкогольні та тютюнові вироби на загальну суму понад 1 млн гривень, а також продукти харчування невідомого походження", - заявила вона.

За словами Гітлянської, по даному епізоду тривають слідчі дії.