Завтра суд розгляне клопотання про арешт водія Hummer, який збив на смерть дитину у Києві - прокуратура

Завтра зранку прокуратура спрямує клопотання про запобіжний захід для затриманого до Шевченківського райсуду Києва.

Прокуратура проситиме запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Кирила Островського, який вчора на смерть збив дитину на бульварі Лесі Українки в Києві.

Про це УНІАН повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

За її словами, клопотання до суду вже готується прокурором у даній справі, завтра його буде надіслано до Шевченківського райсуду Києва і цього ж дня відбудеться судове засідання з обранню запобіжного заходу.

«Прокуратура проситиме тримання під вартою Островського без альтернативи застави», - сказала вона.

Читайте такожКривава ДТП у Києві: 23-річний водій-убивця дівчинки не був власником авто

Окрім того, як зазначила речниця, аналогічний запобіжний захід прокуратура просить для підозрюваного у вчорашній ДТП біля метро «Дорогожичі». Йдеться про водія автомобіля «Нісан», який скоїв аварію, внаслідок якої загинула одна особа - пішохід, ще одного пішохода травмовано, а також травми дістали двоє людей з автомобіля.

Фігурантам обох кримінальних проваджень прокуратура інкримінує вчинення правопорушення по ч.2 ст.286 ККУ (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Читайте такожДівчинка, яку на смерть збив Hummer у Києві, була громадянкою Росії - ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, ввечері 24 липня водій автомобіля Hammer, грубо ігноруючи правила дорожнього руху, а саме - червоний сигнал світлофора, здійснив наїзд на дівчинку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході. Від отриманих травм 10-річна дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги. Водій після аварії намагався втекти з місця події.

Поліція затримала його через кілька сотень метрів. Ним виявився колишній боксер, а нині - директор, власник фірми Fit & Sweet Кирило Островський, 1995 року народження.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за ст. 135 ККУ (залишення у небезпеці).