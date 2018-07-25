Посол розповів про "дуже цікавий процес": українці в Канаді змінюють ставлення до російської мови

Дипломат вважає, що Революція гідності і російська агресія стерли певну межу між найновішою хвилею українських іммігрантів і попередніми хвилями.

Українська діаспора в Канаді змінює ставлення до українських реалій, зокрема до того, що частина українців спілкується російською мовою.

Про це заявив в ефірі Радіо Свобода посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Дипломат вважає, що Революція гідності і російська агресія стерли певну межу між найновішою хвилею українських іммігрантів і попередніми хвилями.

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«Ця біда – вона всіх спочатку поставила в одні пікети на підтримку Майдану, а потім – об’єднала в одні спільні пікети на підтримку наших військових. Мені здається, що дуже цікавий процес, який відбувається, це зміна ставлення до російської мови. Це завжди було складною темою. Тут, в Україні, українська мова зараз втратила монополію на патріотизм», – сказав він.

Шевченко пояснив, що в українській громаді в Канаді зараз з’являється розуміння, що можна бути російськомовним кримським татарином і російськомовним патріотом України, що можна бути російськомовним донеччанином або харків’янином і бути патріотом.

«Мені здається, що це матиме дуже хороші, правильні, довгострокові здорові наслідки. Я сподіваюся, що це матиме такий ефект», – заявив він.

Українська діаспора в Канаді нараховує понад 1 мільйон 300 тисяч осіб, її представники також входять до канадського уряду й парламенту. Оттава послідовно підтримує Київ на міжнародній арені і в питаннях спротиву російській агресії.