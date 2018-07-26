"Скріпно та курортно": у соцмережі показали військові вертольоти над пляжем окупованого Криму (фото)

15:19, 26 липня 2018
Суспільство
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Над головами пляжників літали військові вертольоти / фото RoksolanaToday&Крим, Twitter

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Відповідні фото опубліковані на сторінці блогера RoksolanaToday&Крим у Twitter.

«У вівторок, прямо по головах пляжників літали вертольоти. Люди кажуть – готувалися до севастопольського мілітарі-шоу скріпно, курортно, захоплююче...», – йдеться в повідомленні.

фото RoksolanaToday&Крим, Twitter

За інформацією російських пропагандистських ресурсів, 24 липня в анексованому Криму відбулася репетиція параду в Севастополі до дня ВМФ РФ, який окупанти будуть відзначати 29 липня.

Повідомлялося, що в репетиції, крім військових кораблів, брали участь військові вертольоти і винищувачі.

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Теги: #Крим#севастополь