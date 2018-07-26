"Скріпно та курортно": у соцмережі показали військові вертольоти над пляжем окупованого Криму (фото)
У соцмережі показали, як в окупованому Криму військові вертольоти РФ літали над головами відпочиваючих на пляжі.
Читайте такожЗняли прапори РФ і викинули: окупанти в Новини прийшли з обшуками до неповнолітніх
Відповідні фото опубліковані на сторінці блогера RoksolanaToday&Крим у Twitter.
«У вівторок, прямо по головах пляжників літали вертольоти. Люди кажуть – готувалися до севастопольського мілітарі-шоу скріпно, курортно, захоплююче...», – йдеться в повідомленні.
Хліба і видовищ?— RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 26 липня 2018 р.
Перекусили? І видовища наспіли
У вівторок,прямо по головах пляжників літали вертольоти
Люди кажуть-готувалися до севастопольського мілітарі-шоу
скрепно,курортно,захоплююче... pic.twitter.com/z5FoaVu02G
За інформацією російських пропагандистських ресурсів, 24 липня в анексованому Криму відбулася репетиція параду в Севастополі до дня ВМФ РФ, який окупанти будуть відзначати 29 липня.
Повідомлялося, що в репетиції, крім військових кораблів, брали участь військові вертольоти і винищувачі.