"Скріпно та курортно": у соцмережі показали військові вертольоти над пляжем окупованого Криму (фото)

Російські окупанти в Криму готуються відзначати день свого військово-морського флоту.

У соцмережі показали, як в окупованому Криму військові вертольоти РФ літали над головами відпочиваючих на пляжі.

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Відповідні фото опубліковані на сторінці блогера RoksolanaToday&Крим у Twitter.

«У вівторок, прямо по головах пляжників літали вертольоти. Люди кажуть – готувалися до севастопольського мілітарі-шоу скріпно, курортно, захоплююче...», – йдеться в повідомленні.

Хліба і видовищ?

Перекусили? І видовища наспіли

У вівторок,прямо по головах пляжників літали вертольоти

Люди кажуть-готувалися до севастопольського мілітарі-шоу

скрепно,курортно,захоплююче... pic.twitter.com/z5FoaVu02G — RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 26 липня 2018 р.

За інформацією російських пропагандистських ресурсів, 24 липня в анексованому Криму відбулася репетиція параду в Севастополі до дня ВМФ РФ, який окупанти будуть відзначати 29 липня.

Повідомлялося, що в репетиції, крім військових кораблів, брали участь військові вертольоти і винищувачі.