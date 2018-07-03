Жахлива ДТП у Харкові: механік розповів про швидкість автомобіля Зайцевої під час аварії

Також механік відзначив, що Lexus Зайцевої рухався не тільки прямо, але більше в бік, а педаль газу була втиснута в підлогу.

Автомеханік Lexus Костянтин Кузнєцов заявив, що фігурантка смертельного ДТП в Харкові Олена Зайцева рухалася на швидкості понад 100 км/год.

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Про це він сказав під час допиту в Київському райсуді Харкова 3 липня, передає місцеве видання 057.ua. За його словами, він оглядав пошкоджений Lexus 350, на якому їхала Зайцева.

"Підключив комп'ютер, завантажив дані, потім роздрукував параметри зі збірки управління системи стійкості зі слідчим. Потім описали все згідно з протоколом", - розповів автомеханік.

За його словами, блок спрацьовує тоді, коли автомобіль гальмує. Він утримує траєкторію. Систему можна вимкнути кнопкою на низькій швидкості. Це автоматична система і на момент огляду вона була не пошкоджена.

На уточнююче запитання слідчого, могла б система спрацювати при гальмуванні, він відповів, що змогла б.

Також Кузнєцов відзначив, що Lexus Зайцевої рухався не тільки прямо, але більше в бік. "Педаль газу була втиснута в підлогу. Поворот колеса 30,6 градусів. Передаварійна система була вимкнена", - пояснив свідок.

"У момент спрацювання системи автомобіль рухався без гальмування, він відхилився від траєкторії на 30 градусів. Швидкість була 102 км/год, увімкнута третя передача", - повідомив автомеханік.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові суд продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою учасникам аварії з шістьма загиблими на вулиці Сумській Олени Зайцевої та Геннадію Дронову до 28 липня.