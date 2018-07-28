День Володимира-2018: привітання зі святом та значення імені

День ангела Володимира ми відзначаємо у величне свято — День Хрещення Русі.

В Україні День Володимира, на честь святого рівноапостольного, великого князя Володимира, відзначають 28 липня.

День ангела Володимира ми відзначаємо у величне свято — День Хрещення Русі. Саме зі святим князем Володимиром Великим, що став покровителем для всіх чоловіків із цим іменем, пов’язане свято.

Володимира в ряді джерел називають не інакше, як Володимир Красне Сонечко.

Постать князя Володимира в історії

Князь Київський Володимир Святославович, онук Ольги, народився близько 960 року. Він був князем у Новгороді, але, побоюючись підступних задумів старшого брата – захопити всі землі руські, втік до варягів. А через два роки повернувся з дружиною і пішов війною на Київ. Володимир у 978 році став володарем Київської держави. Він вів успішні війни з сусідами, приєднуючи нові землі.

У 988 році князь Володимир, син князя Святослава, прийняв історичне рішення про хрещення Русі, хрестився сам з дружиною. При хрещенні він отримав ім’я Василь. А за дійство, яке відбулося у водах Дніпра, коли хрещення приняли усі, князя люди стали звати «Великим».

Значення та походження імені Володимир

Ім`я Володимир має старослов`янські корені і утворене від двох слів «володіти» і «мир». Всупереч існуючому переконанню, що це ім`я означає того, що має владу над всім світом, це не так. У старослов`янській мові слово мир позначало «злагоду». Тому Володимиром називали того, хто вмів зберігати злагоду і лад у суспільстві.

За роки свого існування з`явилося досить багато зменшувальних форм цього імені: Вова, Володя, Вовуша, Володяша та ін.

Покровителів імені не так вже й багато. Це князь Володимир, Володимир Київський і Галицький і Володимир Новгородський.

Також Володимиров оберігає планета Венера, знак зодіаку Терези.

Всі Володимири відрізняються привітністю, доброзичливістю, працьовитістю. З дитинства у них проявляються творчі здібності. Якщо це вчасно почати розвивати, то серед Володимирів можна виховати дуже багато артистів, музикантів та митців. Володарі цього імені люблять роботу, однак вона обов`язково повинна приносити задоволення, бути спрямованою на здійснення цілей широкого масштабу.

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Привітання зі святом іменинників у віршах і прозі

В День янгола, Володимире, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

Бажаю тобі, Володимире, стрімко йти до своєї мети, з легкістю долаючи перепони долі, тримаючи за руку вірну супутницю, і озиратися назад, тільки для того, щоб побачити ангела-хранителя, який невідступно слідує за тобою і твоїми близькими по життєвому шляху.

Володимир – ти боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

Володю! День ангела, який ти зустрічаєш, хай радістю в життя твоє ввійде. І все хороше, про що мрієш, хай збудеться, і хай прийде!