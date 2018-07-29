«Іду на ви»: в Україні сьогодні відзначають День сил спецоперацій ЗСУ

Бійців ССО привітав у Facebook президент Петро Порошенко, назвавши їх елітою збройних сил України.

В Україні сьогодні відзначається День Сил спеціальних операцій Збройних сил України – елітного підрозділу українського війська, створеного у січні 2016 року.

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Бійців ССО привітав у Facebook президент Петро Порошенко, назвавши їх елітою збройних сил України.

Міністр оборони України Степан Полторак, в свою чергу, висловив гордість за професіоналів, що служать у ССО.

«Пишаюся унікальними професіоналами, які свідомо та мотивовано служать у елітному підрозділі українського війська - Силах Спеціальних Операцій. Ви виконуєте важливі та небезпечні завдання, відважно й сміливо підходячи до реалізації оперативних задумів, зокрема у найнебезпечніших бойових умовах. Вдячний за досягнені вами бойові результати. Усі вірять, що не існує перешкод, які б не змогли подолати військовослужбовці ССО, і немає противника, перед котрим вони здригнулися б чи відступили», – написав він.

Начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко в день ССО написав, що Україна має зробити усе можливе для перемоги.

«У боротьбі з агресором українці володіють однією секретною зброєю – у нас немає альтернативи окрім перемоги. Ми боремося на своїй землі, за свою Україну і майбутнє наших нащадків! Ми повинні зробити усе можливе і неможливе, аби перемогти! Про це наголошено воїнам ССО ЗСУ.

У боротьбі з агресором українці володіють однією секретною зброєю – у нас немає альтернативи окрім перемоги.



Ми боремося на своїй землі, за свою #Україна і майбутнє наших нащадків!



Ми повинні зробити усе можливе і неможливе, аби перемогти!

Про це наголошено воїнам #ССО#ЗСУpic.twitter.com/rPKumD1B4w — Viktor Muzhenko (@VikMuzhenko) 29 июля 2018 г.

Сили спеціальних операцій (ССО) — це окремий рід сил ЗСУ, що був заснований у 2016 році. До складу ССО входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій.

День Сил спецоперації ЗСУ було встановлено указом президента України від 26 липня 2016 року, з метою «подальшого розвитку національних військових традицій, ураховуючи важливу роль Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у забезпеченні обороноздатності держави».

Гаслом Сил спеціальних операцій ЗСУ, було обрано бойове гасло Святослава Хороброго — «Іду на ви!». Нову символіку й однострої було остаточно затверджено наказом МО №606 від 20 листопада 2017 року.