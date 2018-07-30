Сьогодні відзначається Міжнародний день дружби: приклади дивовижного побратимства між тваринами (відео)
14:21, 30 липня 2018Суспільство
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Чи не найщиріша дружба зустрічається в тваринному світі.
Сьогодні відзначається Міжнародний день дружби: приклади дивовижного побратимства між тваринами
30 липня відзначається Міжнародний день дружби.
Вчені довели, що люди, які мають велике коло друзів, мають шанс стати довгожителями. Тривалість їхнього життя може збільшитися приблизно на 50% у порівнянні з людьми, у яких вузьке коло соціальних контактів.
Це пояснюється тим, що часто друзі можуть націлити на здоровий спосіб життя. Крім того, тривалі соціальні відносини сприяють зміцненню імунної системи людини.
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А хто ж, як не тварини, знають найкраще про справжню дружбу. Ми підготували підбірку найдивовижніших випадків дружби між чотирилапими, яка у природі є великою рідкістю.
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