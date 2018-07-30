Сьогодні відзначається Міжнародний день дружби: приклади дивовижного побратимства між тваринами (відео)

14:21, 30 липня 2018
Суспільство
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Вчені довели, що люди, які мають велике коло друзів, мають шанс стати довгожителями. Тривалість їхнього життя може збільшитися приблизно на 50% у порівнянні з людьми, у яких вузьке коло соціальних контактів.

Це пояснюється тим, що часто друзі можуть націлити на здоровий спосіб життя. Крім того, тривалі соціальні відносини сприяють зміцненню імунної системи людини.

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А хто ж, як не тварини, знають найкраще про справжню дружбу. Ми підготували підбірку найдивовижніших випадків дружби між чотирилапими, яка у природі є великою рідкістю.

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Теги: #тварини#тигр#собака#серіал Друзі#дружба мавпи й собаки