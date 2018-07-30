Сьогодні відзначається Міжнародний день дружби: приклади дивовижного побратимства між тваринами (відео)

Чи не найщиріша дружба зустрічається в тваринному світі.

30 липня відзначається Міжнародний день дружби.

Вчені довели, що люди, які мають велике коло друзів, мають шанс стати довгожителями. Тривалість їхнього життя може збільшитися приблизно на 50% у порівнянні з людьми, у яких вузьке коло соціальних контактів.

Це пояснюється тим, що часто друзі можуть націлити на здоровий спосіб життя. Крім того, тривалі соціальні відносини сприяють зміцненню імунної системи людини.

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А хто ж, як не тварини, знають найкраще про справжню дружбу. Ми підготували підбірку найдивовижніших випадків дружби між чотирилапими, яка у природі є великою рідкістю.