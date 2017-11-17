Сталлоне звинуватили у зґвалтуванні 16-річної прихильниці

Знаменитого американського актора Сільвестра Сталлоне звинувачують у примушенні до сексу 16-річної прихильниці в 1986 році. Як з'ясували журналісти, сама зірка Голлівуду все заперечує.

Актор Сільвестр Сталлоне назвав «категорично помилковими» публікації про те, що він нібито примусив неповнолітню дівчину до групового сексу в 1986 році. Заяву актор передав через своїх представників, пише "Медуза".

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Раніше видання Baltimore Post Examiner, а потім The Daily Mail опублікували копії поліцейського рапорту: у ньому дівчина, ім'я якої не наводиться, заявляє, що 26 липня 1986 року Сталлоне і його охоронець Майкл де Лука зґвалтували її в номері готелю в Лас-Вегасі.

"Жертві" тоді було 16 років (це вік згоди у штаті Невада), а Сталлоне — 40 років. У бесіді з поліцейськими дівчина розповіла, що прийшла до Сталлоне в номер і добровільно зайнялася з ним сексом.

Потім у кімнату зайшов де Лука і вони разом зі Сталлоне примусили дівчину зайнятися сексом втрьох. Після цього, як стверджується в рапорті, Сталлоне пригрозив побити дівчину, якщо вона комусь розповість про те, що трапилося.

Дівчина відмовилася висувати формальні звинувачення проти Сталлоне і де Луки і підписала заяву про відмову від порушення кримінальної справи.

Представник Сталлоне заявив, що актор ніколи не чув про цей випадок до публікації рапорту, а поліція ніколи не приходила до нього з питаннями з приводу можливого зґвалтування.

Майкл де Лука був убитий поліцейськими під час перевірки на дорозі в 2013 році.

Рапорт про зґвалтування був опублікований на тлі скандалу з сексуальними домаганнями, в яких з жовтня 2017 року звинуватили десятки відомих представників кіно, телебачення, журналістики і політики.

Звинувачення почали з'являтися після розслідування щодо продюсера Харві Вайнштейна, який, як стверджується, протягом багатьох років чіплявся до десятків жінок. В домаганнях також звинуватили акторів Кевіна Спейсі і Луї Сі Кея.