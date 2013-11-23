Учасники Євромайдану у Києві вшанували пам’ять загиблих під час Голодомору

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції на підтримку євроінтеграційного курсу України, що продовжує зараз тривати на Майдані Незалежності, запалили свічки та вшанували пам’яті жертв Голодомору хвилиною мовчання.

Як повідомляв УНІАН, вже третю добу на Майдані Незалежності у Києві триває акція на підтримку євроінтеграції України, яка розпочалася після того, як у четвер, 21 листопада, було оприлюднено розпорядження Кабінету міністрів України щодо призупинення підготовки до підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом у Вільнюсі 28-29 листопада поточного року.