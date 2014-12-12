Фотографія українського автора здобула першу премію у конкурсі Wikipedia (фото)
Фотографія Карпатського національного природного парку, зроблена з найвищої точки України - Говерли, українським фотографом Дмитром Балховітіним, посіла перше місце на міжнародному конкурсі "Вікі любить Землю".
На конкурсі, який проводиться Wikipedia з 2012 року, міжнародне журі обирає кращі знімки природних пам'яток, пише Watcher.
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В цьому році семеро відомих світових фотографів обирали переможців з 3 тис. учасників, які надіслали на конкурс понад 70 тис. робіт.
Фотознімок Дмитра Балховітіна став переможцем конкурсу завдяки вражаючій композиції і грі світла.
Відзначимо, в топ-15 кращих фотографій увійшли кілька робіт українських фотографів, знятих в Криму, Карпатах і Донецької області.
Зокрема, четверте місце посів фотознімок скелі Шаан-Кая в Ялтинському гірничо-лісовому природному заповіднику, автором якого є Олександра Черних.
Сьоме місце дісталося фотографії автора Віталія Башкатова, на якій зображений вид на ботанічний заказник «Новий Світ» з мису Капчик в Криму.
Восьме місце також за знімком Віталія Башкатова, на якому знятий регіональний ландшафтний парк «Зуївський» в Донецькій області.
На 11-му місці - фотографія гори Кукуль в Карпатському національному природному парку та Карпатському біосферному заповіднику. Автором знімка є Володимир Хираш.