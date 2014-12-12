Фотографія українського автора здобула першу премію у конкурсі Wikipedia (фото)

20:38, 12 грудня 2014
Суспільство
4 0

Фотографія Карпатського національного природного парку, зроблена з найвищої точки України - Говерли, українським фотографом Дмитром Балховітіним, посіла перше місце на міжнародному конкурсі "Вікі любить Землю".

Снимок удостоился первого места за композицию и игру света \ watcher.com.ua

На конкурсі, який проводиться Wikipedia з 2012 року, міжнародне журі обирає кращі знімки природних пам'яток, пише Watcher.

Читайте такожTime визначив топ-10 найкращих знімків, 2 з яких зроблені в Україні (фото)

В цьому році семеро відомих світових фотографів обирали переможців з 3 тис. учасників, які надіслали на конкурс понад 70 тис. робіт.

Фотознімок Дмитра Балховітіна став переможцем конкурсу завдяки вражаючій композиції і грі світла.

Відзначимо, в топ-15 кращих фотографій увійшли кілька робіт українських фотографів, знятих в Криму, Карпатах і Донецької області.

Зокрема, четверте місце посів фотознімок скелі Шаан-Кая в Ялтинському гірничо-лісовому природному заповіднику, автором якого є Олександра Черних.

Гора Шаан-Кая в Крыму \ watcher.com.ua

Сьоме місце дісталося фотографії автора Віталія Башкатова, на якій зображений вид на ботанічний заказник «Новий Світ» з мису Капчик в Криму.

Ботанический заказник «Новий Свет» в Крыму \ watcher.com.ua

Восьме місце також за знімком Віталія Башкатова, на якому знятий регіональний ландшафтний парк «Зуївський» в Донецькій області.

Ландшафтный парк «Зуевский» в Донецкой области /watcher.com.ua

На 11-му місці - фотографія гори Кукуль в Карпатському національному природному парку та Карпатському біосферному заповіднику. Автором знімка є Володимир Хираш.

Гора Кукуль, Карпаты /watcher.com.ua

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter