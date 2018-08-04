Екстрадований в Азербайджан "наглядач" від злодія в законі Гуллі дав цінні свідчення українській поліції

Зокрема, ці свідчення стосуються низки особливо важливих кримінальних проваджень за фактами злочинів, скоєними «лідерами кримінального світу».

Екстрадований сьогодні до Азербайджану «злодій в законі» дав дуже важливі свідчення українським правоохоронцям.

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Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України на сторінці Facebook. «Нацполіція затримала та сьогодні екстрадувала до Азербайджану довірену особу «злодія в законі» на прізвисько «Гуллі». Чоловік перебував кілька років у міжнародному розшуку за ініціативою правоохоронних органів Азербайджану. Тривалий час він проживав в Україні за підробленими документами. Виконував вказівки лідерів злочинного світу в одеському регіоні, Києві та західному регіоні України. Також затриманий був учасником ОЗГ з міжнародними зв’язками, яка спеціалізувалась на наркотрафіку з Південної Америки до європейських країн», - йдеться у повідомленні.

Також, перший заступник голови Нацполіції Вячеслав Аброськін повідомив, що «у результаті проведення спецоперації, контрольованої Генеральною прокуратурою України, цей чоловік був затриманий і переданий нашим азербайджанським колегам. Він встиг дати дуже важливі свідчення органам досудового розслідування у низці особливо важливих кримінальних проваджень за фактами злочинів, скоєними лідерами кримінального світу».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні заступник генерального прокурора Євген Єнін повідомив, що Генпрокуратура і Нацполіція екстрадували до Азербайджану Еміля Халілова, який перебував у розшуку Інтерполу.