У "Борисполі" затримали російського "злодія в законі", який працював на ФСБ

У середу, 2 серпня, поліцією Києва в аеропорту "Бориспіль" був затриманий російський "злодій в законі" Реваз Бухнікашвілі на прізвисько "Пецо". Про це повідомляє перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін в Facebook.

Чоловік за службу в ФСБ замість 22 років позбавлення волі відбув покарання лише два роки. В аеропорту чоловік пред'явив підроблений паспорт громадянина України.

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"Цього вже в солідному віці "мужика" найбільше розлютила ситуація з "паспортом", тому що його "друзі" в Україні "гарантували" йому назустріч і надали йому цей псевдодокумент. Думаю, що злочинним "решалам" Миколаївщини треба задуматися про своє майбутнє", - написав Аброськін.

Як повідомляв УНІАН, раніше з України видворили злодія в законі, який координував злочинну банду. Злодія затримали в Києві.