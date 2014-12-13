СБУ організує закритий канал для збору інформації про злочини проти Євромайдану

Як повідомили в прес-центрі СБУ, всі володіючі будь-якою інформацією, яка може допомогти розслідуванню, можуть звертатися за існуючим телефоном «гарячої лінії»: 0-800-501-482 (дзвінки приймаються цілодобово). Повідомлення можна надсилати також на нову електронну пошту за адресою: tribunal@ssu.gov.ua.

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Радник голови СБУ Маркіян Лубківський зазначив, що на прохання адвокатів Героїв Небесної сотні розширені функції «гарячої лінії» та створено окремий канал для повідомлень про правопорушення, скоєні проти учасників Майдану. Домовленість про це була досягнута 12 грудня під час зустрічі адвокатів з головою СБУ Валентином Наливайченком.

Як відомо, СБУ створена координаційна група для допомоги в розслідуванні злочинів проти Євромайдану. Головним завданням групи, в яку увійшли адвокати сімей Героїв Небесної Сотні і численна група фахівців СБУ, є прискорення розслідування злочинів, скоєних режимом.

Маркіян Лубківський повідомив, що вчора відбулася вже третя зустріч групи, яку, за його словами, встигли охрестити майбутнім прообразом Національного трибуналу. «Ще раз наголошую - не наша підслідність, але принциповою є позиція СБУ, що істина має бути встановлена будь-якою ціною», - заявив Маркіян Лубківський.