У Мережі показали шокуючі фотографії лікарні в окупованому Криму

Медичний персонал змушений працювати у жахливих умовах, а звернення до окупаційної влади не дають результату.

В Мережі опубліковані фотографії лікарні міста Щолкіне в окупованому Росією Криму, які демонструють жахливий стан медустанови.

Читайте такожЖурналіст розповів, де і коли звільнений український політв'язень Костенко отримав російський паспорт

Фото оприлюднило місцеве видання "Кримський Телеграф", до редакції якого звернулися місцеві жителі з проханням вплинути на плачевну ситуацію.

"Те, в якому стані знаходиться лікарня, в яких умовах працює медичний персонал, можна назвати, м'яко кажучи, нестерпними", – зазначили журналісти, які відвідали медзаклад.

За словами медпрацівників, у 2012 році на бюджетні кошти було здійснено капітальний ремонт даху на загальну суму 650 тисяч гривень. Але після окупації Криму в 2014 році, жителі міста, незважаючи на звернення до «влади», ніяк не можуть дочекатися виділення коштів на продовження робіт у внутрішніх приміщеннях.