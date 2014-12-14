У Керченській протоці знову зупинено рух поромів

Як передає ТАСС, про це повідомила російська організація Єдина транспортна дирекція.

У порту ”Кавказ” очікують на покращення погоди 150 легкових і 98 вантажних автомобілів, в порту ”Крим” - 30 вантажівок.

На вантажний лінії накопичилося понад 800 вантажних машин. У порту Новоросійськ стоять 102 вантажівки, у Слов`янську-на-Кубані - 365 , в Керченському порту - 345 великовантажних автомобілів.

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