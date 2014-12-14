У Керченській протоці знову зупинено рух поромів
18:30, 14 грудня 2014Суспільство
0 0
У Керченській протоці через густий туман знову зупинено рух поромів.
Рух поромів зупинено / 82inform.ru
Як передає ТАСС, про це повідомила російська організація Єдина транспортна дирекція.
У порту ”Кавказ” очікують на покращення погоди 150 легкових і 98 вантажних автомобілів, в порту ”Крим” - 30 вантажівок.
На вантажний лінії накопичилося понад 800 вантажних машин. У порту Новоросійськ стоять 102 вантажівки, у Слов`янську-на-Кубані - 365 , в Керченському порту - 345 великовантажних автомобілів.
Читайте такожЧерга на Керченській переправі виросла вдвічіНизька видимість, менше 100 метрів, вже двічі ставала причиною зупинки поромів на Керченській переправі. Поромна лінія не працювала майже весь день в суботу і в ніч на неділю. Всього за добу черга автотранспорту зросла вдвічі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter