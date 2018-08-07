Моторошна ДТП у Харкові: суд дозволив розшукати зниклого головного свідка у справі Зайцевої

Наступне засідання суду призначене на 11 вересня. Тривала перерва пов'язана з необхідністю проведення поліцією розшукових заходів.

У Харкові суд дозволив почати розшук зниклого лікаря-нарколога Олену Федірку, яка перша оглядала учасницю дорожньо-транспортної пригоди з шістьма загиблими на вулиці Сумській Олену Зайцеву.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідне рішення Київський райсуд Харкова ухвалив сьогодні, 7 серпня.

«Сьогодні по ДТП суд задовольнив клопотання адвоката Дронова про встановлення місця знаходження свідка Федірко (лікар-нарколог Олена Федірко – УНІАН). Це можна називати розшуковими діями, але не можна говорити, що людину подали в розшук», - зауважили у прокуратурі.

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Під час сьогоднішнього засідання суд закінчив допит експертів. Наступного засідання, якщо не буде заявлено клопотань про залучення додаткових свідків і проведення експертиз, суд має допитати Федірко, Дронова та перейти до стадії дебатів.

Наступне засідання суду призначене на 11 вересня. Тривала перерва пов'язана з необхідністю проведення поліцією розшукових заходів.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов.

Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше нарколог, який проводив огляд Зайцевої після аварії, зник.