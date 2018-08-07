У Житомирській колонії в призначеному для ув’язнених курячому м'ясі знайшли сальмонелу

Також патогенну мікрофлору виявлено у м’ясі птиці в морозильних камерах установи виконання покарань №8.

У Житомирі виявили сальмонелу в курячому м’ясі, з якого готують страви для ув’язнених виправної колонії та установи виконання покарань.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Як зазначається в повідомленні, Житомирською місцевою прокуратурою цього тижня розпочато два кримінальних провадження за фактами порушень санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням, виявленим у Житомирській виправній колонії № 4 та установі виконання покарань №8.

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Під час прокурорської перевірки щодо забезпечення конституційних прав в’язнів на належне харчування, проведеної спільно із співробітниками Житомирського міськрайонного відділу державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України», було виявлено грубі порушення санітарних норм зберігання продуктів харчування.

"Зокрема, за результатами проведених санітарно-мікробіологічних досліджень щодо відповідності м’яса птиці вимогам ДСТУ, у зразках курячого м’яса, відібраних у Житомирських виправній колонії № 4 та установі виконання покарань №8, виявлено патогенну мікрофлору, у тому числі - сальмонелу", - сказано в повідомленні.

З огляду на це Житомирською місцевою прокуратурою було внесено вказівку про заборону використання такого м’яса. "Загалом у морозильних камерах цих двох установ зберігається понад 12 тонн замороженої курятини", - зазначають у прокуратурі.

Наразі у кримінальних провадженнях за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 325 ( порушення санітарних правил і норм) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування, яке проводить поліція.

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