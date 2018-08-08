Росія може піти на смерть Сенцова "в науку іншим" ув'язненим – адвокат

За інформацією адвоката Дмитра Дінзе, який відвідав режисера в колонії, стан Олега Сенцова погіршується, але він відмовляється від госпіталізації.

Росія може піти на смерть українського режисера, політв'язня Олега Сенцова «в науку іншим».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє адвокат Дмитро Дінзе з посиланням на інформацію від дипломатів, які контактують з Росією щодо вирішення питання з Олегом Сенцовим.

«Я звичайно не любитель чуток, мені більше цікаві факти, а краще оформлені, але тут інша ситуація. За інформацією дипломатів, які контактують з Росією щодо вирішення питання з Олегом Сенцовим, вказується, що Сенцова не збираються відпускати, типу, нехай помирає в науку іншим ув'язненим. Якщо це правда, то я навіть не знаю, як це коментувати», – написав адвокат.

Раніше він опублікував звернення Сенцова, в якому режисер заявляє про небажання зупиняти голодування.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією адвоката Дмитра Дінзе, який відвідав режисера в колонії, стан Сенцова погіршується, але він відмовляється від госпіталізації.

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За інформацією Дінзе, у Сенцова дуже низький пульс (близько 40 ударів на хвилину) і сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії. Адвокат повідомив, що припиняти голодування політв'язень не планує. Також Дінзе повідомив, що Сенцова двічі вмовляли поїхати в лікарню. За словами Дінзе, режисер виступає проти переведення його в громадянську лікарню Лабитнангі, оскільки «завідувач реанімаційним відділенням агресивно до нього ставиться, ймовірно, може тільки нашкодити йому». Він також проти переведення його у будь-яку іншу лікарню, «оскільки просто не витримає етапування і може померти».

УФСВП Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявляє, що стан здоров'я незаконно засудженого до РФ українського режисера Олега Сенцова, який голодує з 14 травня, оцінюється російськими лікарями як задовільний.