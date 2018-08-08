Невідомі в Полтаві вкрали газети СПУ – голова облорганізації партії

Газети з Києва загальною вагою близько 370 кг були відправлені 7 серпня однією зі служб доставки.

У Полтаві 7 серпня невідомі вкрали передані з Києва газети Соціалістичної партії України.

Про це повідомив голова Полтавської обласної організації СПУ Сергій Чередніченко, повідомляє прес-служба СПУ на офіційному сайті.

«Сьогодні о 9 ранку ми поїхали забирати доставлені газети з Києва, але виявилося, що вчора о 18:00 невідомий чоловік назвав код і забрав їх. На записах камер чітко видно, як чоловік в кепці, який ховається від камер, помістив усе у вантажівку і вивіз у невідомому напрямку», – розповів Чередніченко.

Він уточнив, що газети з Києва, близько 370 кг, були відправлені 7 серпня однією зі служб доставки, смс-повідомлення з кодом для отримання було доставлено приблизно о 17:30.

За його словами, таку операцію могли провести тільки спецслужби.

«Це сигнал того, що влада нас боїться. Таке могли провести тільки наші «друзі» з СБУ. Виною всьому наша політична діяльність і позиція. Ви не зможете закрити нам рота. Ми налаштовані на боротьбу з цим злочинним режимом! Сьогодні ви забрали наші газети, значить завтра ми станемо ще сильнішими», – заявив Чередніченко.

Як повідомив голова Полтавської обласної організації СПУ, наразі вантажівка знайдена – це вантажне таксі. Однак водія опитати не вдалося, оскільки він був відсутній на робочому місці.

Поліція відкрила кримінальне провадження, в рамках якого будуть проводитися слідчі дії.