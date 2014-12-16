Голова Державіаслужби не знає, чи будуть компенсації пасажирам і адміністраціям закритих аеропортів

Про це сказав у коментарі УНІАН голова Державної авіаційної служби Денис Антонюк.

При цьому він зазначив, що компенсація збитків пасажирам і адміністраціям аеропортів за ненадані послуги і упущену вигоду не входить в компетенцію Державіаслужби.

"Чи буде Державіслужба компенсувати збитки або перенаправляти позови - мені про це нічого не відомо. Це забезпечення безпеки. Як ми можемо за форс-мажор відповідати? Це (закриття аеропортів - УНІАН) ввели для безпеки людей", - наголосив Антонюк.

Читайте такожАеропорт Запоріжжя буде закритий до 20 грудняВін також нагадав, що аеропорти Харкова і Дніпропетровська вже відкриті й працюють у звичайному режимі, аеропорт Запоріжжя закритий до суботи – 20 грудня.

«На даний момент відкриті аеропорти Дніпропетровська і Харкова. Аеропорт Запоріжжя поки що закритий до суботи, чи буде відкритий аеропорт раніше або пізніше, поки що невідомо», - сказав голова Державіаслужби.

Крім того, корпоративний прес-секретар найбільшого в Україні авіаперевізника авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» Євгенія Сацька підтвердила УНІАН, що рейси до Харкова і Дніпропетровська здійснюються згідно з розкладлм. «Ми літаємо до Дніпропетровська і Харкова», - сказала Сацька.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Державіаслужба закрила з міркувань безпеки всі польоти до Харкова, Дніпропетровська і Запоріжжя. При цьому 15 грудня голова ДАС Антонюк повідомив, що аеропорти в Харкові та Дніпропетровську будуть відкриті в ніч на 16 грудня. Технічно рішення про відкриття аеропортів ухвалював «Украерорух», що забезпечує безпеку повітряного руху.