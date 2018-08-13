"Няш-мяш" Поклонська вийшла заміж

Скромне весілля Поклонської відбулося 11-12 серпня в анексованому Криму.

В окупованому Криму пройшло одруження заступника голови комітету Держдуми з безпеки і протидії корупції Наталії Поклонської та керівника апарату уповноваженого з прав людини Івана Соловйова.

Пара вирішила провести весільну церемонію на території анексованого півострова, де "няш-мяш" Поклонська була так званим "прокурором", передає Daily Storm.

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Як розповіли гості, "весілля була скромним, але зі смаком". На церемонії були колеги Поклонської з Держдуми й родичі.

Сама "няш-мяш" заявила у розмові з Daily Storm, що "поки що не готова коментувати особисте життя".

Раніше депутат також уникала запитань про особисте життя. У деклараціях про доходи чоловік у Поклонської не значився, оскільки з першим чоловіком вона була розлучена. Але все ж у пресі проскакувало, що у неї є чоловік, стосунки з якими не були зареєстровані.

Обранцем 38-річної Поклонської став 47-річний глава апарату уповноваженого з прав людини, російський юрист Іван Соловйов.

Раніше користувачів соцмереж розсмішило фото Наталії Поклонської, яка сумувала в очікуванні початку інавгурації Путіна.